Ferrero rilancia | operazione stile Inter-Oaktree per tenere la Samp

(Di martedì 20 dicembre 2022) Holding Max, la capogruppo della famigliache controlla ancora ladoria, ha in piedi un’di finanza strutturata per puntellare i conti del club blucerchiato e procedere più avanti con la cessione. Lo riporta Il Secolo XIX, che nell’edizione odierna parla di una, finanziamento in cambio di una percentuale di azioni L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

ClubDoria46.it

Un successo meritatissimo chela quotazioni dei granata (per dovere di ospitalità in ... Dosso Moustafa (dal 90' Cogliati) Sonko (dal 12' Pairotto e dal 37' Rhiane) Torta. A disp: ...E secondo Sky ci sarebbe stato un contatto telefonico diretto tra Al Khelaifi e. Sullo stesso argomento Juventus Cessione Sampdoria, da Al Thani a Ferrero: Di Silvio torna a parlare ... Antalya – È stata programmata in prima convocazione per il 5 gennaio, come anticipato, nella sede di Corte Lambruschini, alle ore 15 la nuova Assemblea straordinaria degli Azionisti. Mentre la precede ...Il palermitano, in Spagna per preparare la prossima stagione, si è allenato col n.1 al mondo: "Ne avevo bisogno per ritrovare le motivazioni. Sono maturato, infatti mi sposo..." ...