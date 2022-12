Ecco i nomi dati ai bambini e alle bambine più diffusi in Italia nel 2021

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 20 dicembre 2022) La scelta deida dare al proprio figlio può non essere semplice, specialmente se i genitori hanno gusti differenti tra loro e si ritrovano inoltre ad ascoltare i suggerimenti che possono arrivare dagli altri parenti. Nel, però, la tendenza generale ha messo in evidenza due preferenze: Sofia per le femmine e Leonardo per i maschi, secondo la rivelazione degli iscritti in anagrafe per nascita effettuata dall’Istat. Non si tratta comunque, è bene precisarlo, di una totale novità. Leonardo, infatti, era il favorito anche nel 2018, mentre nel secondo gradino del podio troviamo Alessandro, che un anno prima aveva conquistato la medaglia di bronzo. Al terzo posto si piazza invece Tommaso, mentre Francesco scende dal secondo al quarto. Per quanto riguarda le, Sofia era il più gettonato anche nel 2020, seguito questa volta da ...