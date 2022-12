Bugatti - Una nuova special è in arrivo

(Di martedì 20 dicembre 2022) La storia dellaChiron e di tutte le serie limitate da essa derivate sembra non avere mai fine. Alle incredibili hypercar che conosciamo come le varianti Sport, Super Sport e Super Sport 300+ e i progetti paralleli Divo, Bolide, Centodieci, W16 Mistral e La Voiture Noire si aggiungerà presto unaone-off. Laha infatti diffuso il teaser di una concept che verrà svelata il 21 dicembre. Un progetto mai giunto a termine. la stessa Casa di Molsheim a confermare che il progetto deriva dalla Chiron. Un velo copre la carrozzeria, che viene per ora mostrata solo di fianco e nella zona posteriore. Gli indizi sono minimi, ma una cosa è certa: c'è un piccolo spoiler sulla coda, un elemento diverso da tutte le altre vetture viste fino a oggi per dimensioni e posizione. Potenziale asta milionaria per la ...

Questa bestia di motore impiega quattro turbocompressori per generare potenza di 1500 cavalli. dichiara che la Chiron passa da zero a 100 km/h in soli 2,3 secondi e raggiunge velocità ... Bugatti: un esemplare unico mai nato sarà svelato in collaborazione con RM Sotheby's - Quattroruote.it Con tutte le W16 già prenotate, è l'unica chance rimasta per i collezionisti che vogliono mettersi in garage un esemplare (nuovo) dell'hypercar di Molsheim. Il prezzo Si deciderà, all'asta a colpi di ... La Centodieci è stata introdotta nell'agosto 2019, ma il primo modello di produzione è stato lanciato nello stabilimento di Molsheim nel giugno 2022 a seguito di un rigoroso programma di test. Tutte e ...