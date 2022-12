Bianca Atzei ricoverata in ospedale per polmonite | manca poco al parto

TGCOM

E' Stefano Corti, il compagno di, a confidare che la cantante è in ospedale per problemi di ...Tra meno di un mese,diventerà mamma. Essendo arrivata quasi alla fine della gravidanza, il suo pancione è davvero enorme. E' per questo che, via social, ha mostrato un modo alternativo di mangiare.... Bianca Atzei in ospedale per polmonite e al parto manca poco E' Stefano Corti, il compagno di Bianca Atzei, a confidare che la cantante è in ospedale per problemi di salute ...Il compagno Stefano Corti spiega la situazione in una Storia: “In tanti ci avete chiesto come mai Bianca è sparita da qualche giorno dai social. Purtroppo, ha avuto problemi di salute oltre a una polm ...