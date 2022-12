Bernardeschi | 'Rabiot è la dimostrazione di come andrebbe educato il pubblico a giudicare'

Calciomercato.com

La seconda ipotesi considerava la vendita di, De Sciglio eper Ansu Fati e Todibo. La terza, invece, era il contestuale trasferimento die Dembele. Ma non solo. ...Vengono anche vagliate altre contropartite nella seconda ipotesi: De Sciglio (valutato 25 milioni), Douglas Costa (50 - 60 milioni),(50 - 60 milioni),(50 milioni) o Rugani (40 ... Bernardeschi: 'Rabiot è la dimostrazione di come andrebbe educato ... Il centrocampista della Fiorentina ha giocato un gran mondiale con il Marocco, il suo contratto scade a giugno 2024 ...Caso Juve, la Procura guarda anche agli scambi con il Barcellona che si erano profilati: tutti i nomi che sono coinvolti Non solo Pjanic-Arthur, ma anche altre idee di scambio tra Juve e Barcellona so ...