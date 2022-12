Vaticano | gup Roma rinvia a giudizio broker Torzi | processo nel 2024

(Di lunedì 19 dicembre 2022), 19 dic. (Adnkronos) - E' statoto ailGianluigi, accusato dalla Procura capitolina di autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il, già coinvolto nella vicenda della compravendita dell'immobile di Sloane Avenue a Londra, è sotto inchiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria Vaticana che gli ha contestato un illecito profitto pari a 15 milioni di euro. Secondo le indagini delegate dai magistrati di piazzale Clodio agli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria una parte dei 15 milioni, bonificata a due società inglesi dell'imprenditore molisano, sarebbe stata impiegata per l'acquisto di azioni di società quotate nella borsa italiana, per un importo di oltre 4,5 milioni di euro, che gli avrebbe consentito, ...

Il Fatto Quotidiano

Prosciolta 'per non aver commesso il fatto". Il tribunale di Roma scagiona Marcella Contrafatto, segretaria di Piercamillo Davigo quando il magistrato ... imprenditori, avvocati, alti prelati del Vaticano. Condannato al carcere Patrizia Nobile. La pena è stata superiore ai 4 anni. Secondo l'accusa, l'uomo si spacciava per militare della Marina o come uomo dei servizi segreti, persino 007 per la sicurezza del Vaticano.