“Sguardi connessi” | in mostra la visione del mondo di 4 artisti “unici”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Fara Gera d’Adda. Domenica 11 dicembre alle 11 è stata inaugurata la seconda edizione dellad’arte “”. Mentre per la prima edizione si era scelto di allestire lo Spazio Arte di piazza Patrioti, un anno dopo si è scelta come location il Centroco Poliedro, sede delle tre realtà fondate e coordinate da Virna Grazioli, la Società Cooperativa Sociale Onlus “1000 note per educare”, l’Associazione Volontariato Onlus “Al di la’ del mio naso c’è…” e l’Azienda Agricola “L’orto che fa la differenza”. “Che non si parli di ‘disabilità’, e neanche di ‘ragazzi speciali’ – avvisa la fondatrice e promotrice, volendo sovvertire la solita narrazione che sconfina troppo spesso in sinonimi di incapacità e compassione – quelle che qui espongono le loro opere sono persone semplicemente ‘uniche’, con quel modo ...