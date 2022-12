Sci alpino | Cdm Piccola lesione meniscale con edema per Vinatzer

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L'azzurro deciderà solo mercoledì se gareggiare nello slalom di Campiglio ROMA - Ritiratosi nel corso della prima manche del gigante maschile in Alta Badia a causa di un'inforcata, Alexsi è ...

L'azzurro deciderà solo mercoledì se gareggiare nello slalom di Campiglio ROMA - Ritiratosi nel corso della prima manche del gigante maschile in Alta Badia a causa di un'inforcata, Alex Vinatzer si è ...Tutti pazzi per Sofia, regina delloIl trionfo di Sofia Goggia nella discesa di St. Moritz con la mano rotta e insanguinata (operata solo due giorni prima) ha fato il giro del mondo. ...L'azzurro deciderà solo mercoledì se gareggiare nello slalom di Campiglio ROMA (ITALPRESS) - Ritiratosi nel corso della prima manche del gigante maschile in Alta Badia a causa di un'inforcata, Alex ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...