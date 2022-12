(Di lunedì 19 dicembre 2022) Laè interessata a prendere in prestito Matiase Cosimo Marco Dadalla: i dettagli Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, lasarebbe interessata a prendere in prestito per la seconda parte di stagione i calciatori Matiase Cosimo Marco Da. Lasarebbe disposta a dare il proprio assenso all’operazione per far trovare più spazio ai due giovani. Vedremo se a gennaio, all’apertura ufficiale del mercato, l’operazione tra i due club entrerà davvero nel vivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Laè interessata a prendere in prestito Matias Soulè e Cosimo Marco Da Graca dalla Juventus: i dettagli Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, lasarebbe interessata a prendere in prestito per la seconda parte di stagione i calciatori Matias Soulè e Cosimo Marco Da Graca. La Juventus sarebbe disposta a dare il proprio ... Sampdoria, interesse per Soulè e Da Graca della Juventus Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Sampdoria sarebbe interessata a prendere in prestito per la seconda parte di stagione i calciatori Matias Soulè e Cosimo Marco Da Graca. La Juventus ... Il trequartista argentino Matias Soulè potrebbe essere ceduto in prestito a gennaio. Iling-Junior sarebbe invece vicino al rinnovo ...