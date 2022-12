Ponticelli | ancora un’auto in fiamme nella notte

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Dopo quanto accaduto alcuni giorni fa, una nuova auto è stata coinvolta in un incendio nel quartiere, a Napoli: indagano i carabinieri. Ieri mattina, intorno alle 4, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in Via Cleopatra, nel lotto 0 del quartiere di, per l’incendio di. Si tratta di una

Napolitan.it

... che nel primo semestre del 2019 (quandosi trovava all'interno del container) ha speso 2. Nelle frazioni Nelle frazioni, la Polisportivaè passata dai 5.386 euro spesi nel primo ......Beata Vergine di Lourdes e Santa Bernadetta e la chiesa San Francesco e Santa Chiara di. ... dalle istituzioni alle associazioni, ai cittadini, contro una piaga cheoggi non si riesce ... Ponticelli: secondo raid in quattro giorni, gli Amitrano ancora nel ... Un edificio-scheletro della "Città dei bambini" di Napoli Est potrebbe presto essere trasformato in un asilo nido. Parliamo dell'ex cittadella scolastica incastrata ...Stanotte notte verso le ore i Carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale sono intervenuti a via Oplonti per un incendio ...