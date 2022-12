Passo falso per Sonia Bruganelli | accuse prima della diretta | “Anche con lei”

Leggi su ck12

(Di lunedì 19 dicembre 2022)scopre le sue carte: Sofia Giaele De Donà ha intuito la strategia, volanopuntata. L’opinionistaè stata riconfermata per la seconda volta nel salottino televisivo del “GF Vip” al fianconew-entry Orietta Berti.(fonte youtube)Durante la sesta edizione del format, la bionda moglie di Paolo Bonolis aveva espresso chiaro apprezzamento per alcuni dei concorrenti in gara, al punto di essere tacciata di eccessiva parzialità. Le opinioniste in studio, infatti, hanno il potere di assegnare l’immunità ad un concorrente ciascuna, mutando così il naturale corso delle nominations nella casa di Cinecittà. Secondo Sofia Giaele De Donà, ...