Mutui dal tasso variabile al fisso | chi può cambiare e le condizioni da rispettare

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Le novità con la manovra. Un'operazione che, in questo periodo segnato dalla stretta monetaria della Bce, può rappresentare un indubbio vantaggio. Ecco la ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Le novità con la manovra. Un'operazione che, in questo periodo segnato dalla stretta monetaria della Bce, può rappresentare un indubbio vantaggio. Ecco la ......comprata una casa che rientra nelle classi energetiche A o B e venga acquistata direttamente...che permette una riduzione sull'imposta di registro e maggiore facilità nella concessione di... Manovra a nervi tesi: salta norma sui Pos. Mutui: dal variabile si potrà passare al fisso Il governo intende "ripristinare la vecchia norma del 2012 che permette per i contratti di mutuo ipotecario di tornare dal tasso variabile al ...Sono 4 le carte di credito virtuali più vantaggiose da attivare a dicembre 2022 e sono tutte associate a conti correnti online. Queste carte sono uno strumento di pagamento ideale soprattutto per lo s ...