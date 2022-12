Matthaus boccia Ronaldo | “Il più grande flop dei Mondiali | in un certo senso mi fa pena”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Se Lionel Messi è entrato definitivamente nella storia del calcio grazie al trionfo aidi Qatar 2022, l’altro fuoriclasse degli ultimi quindi anni, Cristiano, è costretto a leccarsi le ferite. L’ex portiere della Germania campione del mondo, Lothar, nel corso di un’intervista concessa alla Bild, ha pesantemente criticato l’attaccante portoghese: “Lui è stato il piùdei, con il suo ego ha creato problemi a sé stesso e alla Nazionale. E’ stato un campione ed incredibile finalizzatore, ma in questo caso ha danneggiato la sua stessa leggenda. Non so se troverà spazio in una squadra e in unmi fa anche. Messi? Si merita la vittoria, ha regalato gioia a tutti gli amanti del ...

