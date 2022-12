Manovra | pensione e Pos news

(Di lunedì 19 dicembre 2022): ecco tutte le novità sul Pos e sulle pensioni. Il Governo Meloni è pronto per dare il via alla Legge di Bilancio e non mancano ledal mondoe sui pagamenti elettronici e con il contante, per la felicità dell’Unione Europea. Ecco tutti i dettagli sulle scelte del Governo!: pensioni minime L'articolo proviene da TenaceMente.com.

- Reddito edi cittadinanza: in attesa di capire le eventuali modifiche che saranno introdotte dalladi bilancio 2023, un sostegno economico erogato mensilmente dall'INPS per i ......introdotte dalladi Bilancio prevedono e che rappresentano il limite per molti invalicabile al loro sfruttamento. Ma quali sono le misure che prevedono carriere corte Andare incon ... Manovra: pensioni 4-5 volte il minimo adeguate all’85%, Rdc ridotto a 7 mesi. Salta norma sul Pos Tra le novità più importanti della manovra targata Meloni spicca l'aumento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75.ROMA – Arrivano novità nella manovra. Qualche passo indietro e alcune conferme. Vediamo nel dettaglio. Si allarga la platea (da 20mila a 25mila euro di reddito) per il taglio di tre punti del cuneo ...