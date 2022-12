L’imprenditrice Afsoon Neginy | «Quello che forse non sapete dei capelli delle iraniane»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Idi Masha Amini che il velo non nascondeva. Idonne in Iran, liberati dal hijab, stretti in una coda o da un cappellino, colorati, e mostrati. Ogni giorno, nel corso di questa incredibile protesta che sta sconvolgendo Teheran e l’opinione pubblica del mondo intero. Ancora, le ciocche diche tante donne, a ogni latitudine, si sono tagliate, come offerta rituale alla memoria di Mahsa Amini e di solidarietà con il popolo iraniano. In Iran ...