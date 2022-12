L' anarchico Alfredo Cospito resta al 41 bis - Cronaca - quotidiano net

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta dei legali del 55enne condannato a 20 anni per le bombe alla scuola Carabinieri di Fossano. In appello l'accusa ha chiesto l'ergastolo: deciderà ...

Il tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta dei legali del 55enne condannato a 20 anni per le bombe alla scuola Carabinieri di Fossano. In appello l'accusa ha chiesto l'ergastolo: deciderà ...E' stato confermato dal tribunale di sorveglianza di Roma il 41bis perCospito, l'cinquantacinquenne detenuto in regime di carcere duro dallo scorso 5 maggio nel penitenziario di Bancali, a Sassari. I giudici hanno infatti respinto il reclamo presentato ... L'anarchico Alfredo Cospito resta al 41 bis