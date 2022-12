Ladri rubano la gioia a due bambini Rubati i loro regali di Natale Sui social è gara di solidarietà

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Avevano lasciato iper ipiccoli in auto, così non li avrebbero visti prima di. Era tutto pronto, Babbosarebbe presto arrivato con dei doni, dei giochini, per accendere il sorriso sul volto di due piccole anime innocenti che si sono però ritrovati davanti atanta miseria umana. Si, perché quegli umili giochini di fascia economica medio – bassa, acquistati su Amazon, sono statila scorsa notte nel quartiere Paolo VI. A denunciarlo sono stati proprio i genitori, che hanno scritto dispiaciuti alla pagina facebook “Taranto è Lui”, che prontamente ha reso pubblico l’accaduto, invitando i genitori a denunciare. Immediate sono state le reazioni sui. Dopo la denuncia del furto, diverse persone hanno preso d’assalto la posta ...

