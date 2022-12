La Bielorussia dispiega i missili russi La minaccia di Lukashenko

RaiNews

"Dimostrazione della determinazione a difendere la nostra terra" Launa unità militare con la Russia "in fasi" come "risposta appropriata" alle attività della Nato nella regione e " una dimostrazione della nostra determinazione a difendere la ...Launa unità militare con la Russia 'in fasi' come 'risposta appropriata' alle attività della Nato nella regione e 'una dimostrazione della nostra determinazione a difendere la ... Allarme Energoatom: drone iraniano sulla centrale di Zaporizhzhia. Putin a Minsk incontra Lukashenko - Lukashenko: "Dispiegheremo i sistemi missili S400 Iskander forniti dalla Russia" - Lukashenko: "Dispiegheremo i sistemi missili S400 Iskander forniti dall