(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – Mancano solo 2 giorni al solstizio d’e un grosso anticiclone di matrice sub-tropicale è pronto a invadere l’Italia come sempre ha fatto sia la scorsa estate che per gran parte dell’autunno. Di fatto, la sua ingombrante presenza metterà in-by la nascitura stagione invernale. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che il grande anticiclone disubirà una temporanea ferita proprio nel giorno del solstizio, mercoledì 21 dicembre, quando ci saranno alcune piogge al Nord e in Toscana, per il resto dominerà incontrastato almeno fino al giorno di Santo Stefano e probabilmente anche oltre. Le conseguenze di questa ingombrante presenza saranno diverse da zona a zona. Inafricano al Nord provoca la formazione di nebbie ...

Adnkronos

Temperature più alte della media fino a Capodanno Mancano solo 2 giorni al solstizio d'e un grosso anticiclone di matrice sub - tropicale è pronto a invadere l'Italia come sempre ...in- ...... come la definisce AdnKronos, metterà 'in- by la nascitura stagione invernale' . Ecco l'anticiclone di Natale,al palo A dare notizie fresche è Antonio Sanò , direttore e fondatore del ... Inverno in stand-by, arriva l’anticiclone di Natale L'inverno segna il passo, ecco l'anticiclone di Natale: a parte qualche sporadica pioggia al Nord ed in Toscana il 21 dicembre ci sarà solo nebbia ...(Adnkronos) – Mancano solo 2 giorni al solstizio d’inverno e un grosso anticiclone di matrice sub-tropicale è pronto a invadere l’Italia come sempre ha fatto sia la scorsa estate che per gran parte de ...