I Maneskin rompono gli strumenti sul palco | Caos e distruzione a Las Vegas VIDEO

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Polemiche sui social per la scelta deidi distruggere glial termine del concerto di chiusura del tour americano a Las. I quattro ragazzi del gruppo romano hanno testimoniato...

Agenzia ANSA

Polemiche sui social per la scelta deidi distruggere gli strumenti al termine del concerto di chiusura del tour americano a Las Vegas . I quattro ragazzi del gruppo romano hanno testimoniato il tutto con video e foto postati su ...Polemiche sui social per la scelta deidi distruggere gli strumenti al termine del concerto di chiusura del tour americano a Las Vegas. I quattro ragazzi del gruppo romano hanno testimoniato il tutto con video e foto postati su ... I Maneskin rompono gli strumenti sul palco, polemica social Al cuore non si comanda. Ma neanche all'adrenalina del rock 'n roll. Lo sanno bene i Maneskin che sul palco di Las Vegas hanno fatto un vero delirio. Negli scorsi giorni, la band italiana più amata al ...I Måneskin distruggono gli strumenti al termine di un concerto a Las Vegas, l'ultimo del loro tour nordamericano di questo 2022.