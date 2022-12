Elon Musk deve dimettersi da capo di Twitter | lo hanno deciso gli utenti

Open

si dimetterà. Non sarà più il capo di Twitter , l'azienda che ha acquistato appena due mesi fa per 44 miliardi di dollari. L'imprenditore ha affidato questa decisione a un sondaggio lanciato ...Un sondaggio, l'ennesimo, che questa volta lo riguarda in prima persona., l'uomo più ricco del pianeta e proprietario di aziende come Tesla, SpaceX e Twitter , ha chiesto ai 122 milioni di followers del suo profilo sul social network se debba dimettersi dal suo ... Il "sondaggio" finale di Elon Musk: «Devo dimettermi da capo di Twitter» Ora ha chiesto al popolo di Twitter di votare sulla sua permanenza come "capo" della piattaforma. E gli utenti hanno risposto di andarsene.Un analista di Morgan Stanley ha provato a immaginare il futuro e se sia più possibile che Apple realizzi un’auto o che Elon Musk diventi imprenditore telefonico ...