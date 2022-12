CM scommesse | terno da 10 | 1 volte le posta fra Serie B | C e Inghilterra | Le nostre scommesse

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 19 dicembre 2022) 2022-12-19 11:28:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Oggi breve breve breve. Perchè la finale di Qatar2022 ci ha tolto ogni residua forza. E non c’era l’Italia in campo, una partita cosi’ avevo avuto la fortuna di viverla in tv nel 1970, era Italia-Germania 4-3, ci avrebbero giustamente fatto i film, i libri, le canzoni, i piatti in cucina, tutto. Si torna a stadi molto più piccoli (e sereni?) dove sono in ballo i tre punti e non le coppe. Per esempio Perugia-Venezia diB. I lagunari hanno preso il via e sono tornati a riveder le stelle con Vanoli in panchina, gli umbri debbono dare una botta forte alla classifica per evitare di sprofondare sempre più. Ecco perchè il gol/over non mi stupirebbe affatto, il Venezia ha preso a fare gol e il Perugia non può più stare a braccia conserte. InC ...