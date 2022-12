Calcio | Nazionale No stage per Antonucci | Giovane | Cortinovis e Di Pardo

La Gazzetta dello Sport

Per ben cinque anni, tra il 2015 e il 2021, l'attaccante del Real non è mai stato convocato inper il ' caso sextape '. Benzema venne coinvolto (e poi condannato a un anno di reclusione con ...Le parole di Messi: 'Vamos Diego, daselo!' Prima dell'ultimodi rigore battuto da Montiel , ... facendo riferimento proprio al rigore che sta per essere battuto dal compagno di. È ... Azzurri, ecco cosa dobbiamo imparare da questo Mondiale Oggi ci siamo divertiti con lo sport. La nazionale argentina ha grandi doti tecniche, però ricorda anche molto il calcio dei campi di periferia e quello di strada. Rappresenta una squadra giovane, con ...Al termine del Mondiale che lui non ha giocato per infortunio, Karim Benzema ha annunciato il ritiro dalla nazionale francese.