Ballando con le Stelle | clamorosa bocciatura del programma da parte di Fiorello

A Viva Rai 2 , il conduttore e ideatore del programma, Rosario Fiorello , ha pronunciato un verdetto abbastanza duro sul dancing show di Rai 1,le Stelle . Nonostante ci siano almeno 4 milioni di telespettatori a ogni puntata, a Fiorello lo show non convince molto. Fiorello, polemica controle Stelle In realtà, ...Diretta della Mosetti. Tra i commenti scrive Giuliacci (il meteorologo) per salutarla. 'Ah si certo lui ha lavorato in Raime tante volte. Poraccio è morto adesso credo, era vecchio.' Il colonnello risponde. pic.twitter.com/TTZGRWnPGD .... A seguire i Neri per Caso il 21 dicembre, Eric Waddell & The Abundant Life Singers il giorno di Natale, Alexia il 26 dicembre, Joe Bastianich & la Terza Classe dopo la mezzanotte del 31, Nino Frassi ...Oriana Marzoli si confida con Ginevra Lamborghini con la quale ha stretto un ottimo rapporto di amicizia e tira in ballo l’ex compagna di Antonino Spinalbese affermando che il giovane l’abbia usata ...