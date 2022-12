Anna Oxa | il criptico messaggio prima di Sanremo 2023

Leggi su biccy

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Quando Amadeus ha annunciato il nome diOxa nel cast della prossima edizione del Festival diho letteralmente urlato. Questo perché la cantante, oltre ad essere oggettivamente un’icona della musica italiana, ha anche un rapporto d’amore e odio con la televisione. In particolare con la Rai, dai tempi dell’infortunio a Ballando con le Stelle. Proprio un anno fa, al Corriere della Sera, ha infatti parlato di “porte chiuse” e di “causa legale” in corso. “Da quando nel 2013 mi sono fatta male a Ballando con le Stelle, la Rai mi ha chiuso le porte, anche se io ho fatto causa solo nel 2019, perché comunque l’ufficio legale bloccava tutte le richieste dei programmi che mi volevano. Questa come la chiamate: non violenza? Ma io sono tranquilla, faccio la mia arte, la gente mi segue lo stesso”. Un anno dopo a quanto pare i problemi con la Rai li ha ...