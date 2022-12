Addio a Mario Sconcerti | martedì la camera ardente in Campidoglio | i funerali al Verano

Agenzia ANSA

...ha colpito molto anche il mondo del giornalismo locale che ha nell'autorevole voce di Gian... Lo ricordo il giorno dell'alla guida della diocesi, davanti all'altare principale della ...Nato a Firenze il 26 marzo 1941, laureato in architettura nel 1966, il professorePreti, già docente di Estimo, Valutazione dei progetti ed Esercizio professionale ad Architettura, ha insegnato ... Addio a Mario Sconcerti, maestro di calcio, filosofia e politica La camera ardente per chi vorrà salutare un'ultima volta Mario Sconcerti sarà allestita martedì 20 dicembre dalle 9,30 in Campidoglio.Evelina Christillin, membro del consiglio della FIFA, ha parlato durante il TMW Radio, dove ha ricordato anche Mario Sconcerti: "Con lui ci siamo conosciuti tanti anni fa. Il mio ...