Stefan Hertmans | Storia e tetre pulsioni

Avvenire

Sebald (1944 - 2001) ha fatto scuola:, autore fiammingo, nato a Gand nel 1951, può considerarsi un suo allievo come conferma il suo ultimo romanzo: L'ascesa, tradotto per Marsilio da ...Sebald (1944 - 2001) ha fatto scuola:, autore fiammingo, nato a Gand nel 1951, può considerarsi un suo allievo come conferma il suo ultimo romanzo: L'ascesa, tradotto per Marsilio da ... Una famiglia fiamminga nell'Europa avvelenata Lo scrittore belga, seguace della scrittura di Sebald, imbastisce un romanzo all’epoca del nazismo, che cerca di lavare i panni sporchi di una nazione dilaniata dal collaborazionismo ...