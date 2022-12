Spalletti | “Kvara deve imporre la sua volontà” | poi la risposta su Bereszynski!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 18 dicembre 2022) Lucianoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dichiarazioni chiaramente riguardanti la partita di ieri sera tra Napoli e Villarreal, ma anche il mercato e alcuni giocatori del Napoli in particolare. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Esperimento tattico? Raspadori ha fatto un’ottima partita, sviluppando un’ottima velocità e in quantità con i chilometri percorsi, conosciamo le qualità dei nostri giocatori. Nelle scelte qualche occasione non è andata bene, però in termini di possibilità alla fine lo paghi. “La sconfitta ci servirà per lavorare e per vedere cosa non va fatto. La prendo bene”. NAPLES, ITALY – OCTOBER 12: Khvichatskhelia of SSC Napoli during the UEFA Champions League group A match between SSC Napoli and AFC Ajax at Stadio Diego Armando Maradona on October ...