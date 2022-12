Siamo alle solite | TuttoSport commenta il match del Napoli in un certo modo!

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 18 dicembre 2022): Il Villarreal ha messo a nudo le difficoltà di uncon le gambe pesanti Si continua, pretestuosamente, a mettere in risalto alcuni aspetti che non corrispondono alla verità. Il, contro il Villarreal, nel primo tempo e nonostante le assenze di giocatori che erano in Qatar a disputare il Mondiale, ha giocato alla pari con una squadra europea di tutto prestigio. Chiaramente, disputare amichevoli ravvicinate con squadre prestigiose, mantenere sempre lo stesso stato di forma e la giusta condizione fisica è molto difficile. Nel secondo tempo, contro la squadra spagnola, Sptti ha schierato in campo molti ragazzi che non avevano il giusto affiatamento con i compagni di squadra più esperti. Queste amichevoli servono ad unnatore per mantenere il ritmo gara in attesa della ...