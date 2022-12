Serie A | La Roma rende omaggio a Sinisa Mihajlovic in una cappella funebre gremita

Leggi su justcalcio

(Di domenica 18 dicembre 2022) 2022-12-18 14:52:57 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: mmigliaia di persone si sono messe in fila fin dalle prime ore del mattino per salutare il serboMihajlovi?storico calciatore italiano, in unain fiamme situata nella sede del consiglio comunale diCampidoglio. I resti dell’ex giocatore e allenatore hanno raggiunto la cima del Campidoglio in modo che i cittadini e le autorità hanno resoa una leggenda dello sport la cui morte venerdì scorso, a causa della leucemia, ha sconvolto il Paese. I funerali saranno domani lunedì 19 dicembre alle ore 11:30 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri die, per ora, le squadre di Bologna e Stella Rossa lo hanno ...