Qatargate | Follini | “Nemesi contro sinistra e rigore Ue”

Leggi su italiasera

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Lo scandalo che in questi giorni si snoda lungo la tortuosa rotta tra Doha e Strasburgo capovolge due stereotipi in una volta sola. Uno è quello dellaintesa come primatista morale. L’altro è quello dell’Europa austera e rigorosa. Entrambi minacciano di avere conseguenze a lungo andare. Del primo aspetto si è parlato in lungo e in largo. Ora, si tratta di responsabilità personali, strettamente personali, e dunque far carico di questa vicenda al gruppo dei socialisti e democratici europei è politicamente (oltre che penalmente) improprio. E tuttavia si avverte un certo stridore tra i comportamenti di alcuni, appena svelati, e tutte le prediche che in questi anni sono discese dai pulpiti dellaall’indirizzo dei propri avversari politici. (Molti dei quali, peraltro, se le meritavano tutte.) Ma la...