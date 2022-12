Messi-record  È il calciatore più ' mondiale' | ha superato Maldini e Matthaeus

(Di domenica 18 dicembre 2022) AGI - È ildeiper Lionel: proprio nel momento in cui ha realizzato il rigore del vantaggio dell'Argentina nella finale con la Francia, il 'Dies' diventava anche ilcon più minuti giocati ai mondiali, scavalcando l'azzurro Paolo(2.217 minuti). Scendendo in campo, inoltre, il sette volte Pallone d'Oro aveva staccato Lothar Matthaus per numero di partite giocate in un, 26 contro le 25 del'ex interista. C'è poi la soddisfazione di aver partecipato a cinque campionati del mondo (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022), uncondiviso con CR7, Gianluigi Buffon, lo stessoe icani Antonio Carbajal, Rafael Marquez e Andres Guardado.

Adnkronos

Ancora un record per Lionel Messi. Segna il rigore che vale l'uno a zero nella finale dei Mondiali in Qatar Argentina - Francia, al 23' del primo tempo. E' il sesto gol, che vale la testa della classifica ... Quattro gol su rigore per Lionel Messi a Qatar 2022: eguagliato il record per un giocatore in una singola edizione dei Mondiali (4 anche per Rob Rensenbrink nel 1978 e per Eusébio nel 1966). Argentina in vantaggio meritatamente sulla Francia nella finale di Qatar 2022. La sblocca Messi su rigore, ma è Angel Di Maria il grande protagonista: è lui a confezionare la massima punizione, è lui a segnare il raddoppio.