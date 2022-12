LIVE Argentina-Francia 2-0 | Mbappé alto | dentro Coman e Camavinga per le speranze dei Bleus

RaiNews

Al Lusail Stadium il match valido per la finale del Mondiale trae Francia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Lusail Stadium va in scena la finale del Mondiale in Qatar trae ...Oggi è il turno di decretare la squadra Campione del Mondo 2022 con la sfida tra l'e la Francia. Di Maria ©LaPresseDopo la clamorosa sconfitta all'esordio contro l'Arabia Saudita, la ... Qatar: Argentina-Francia per ora sul 2-0. E' duello Messi-Mbappé. Segui la diretta streaming - Mondiali di calcio Qatar 2022, la diretta streaming di Argentina-Francia - Mondiali di calcio Qatar 2022, la diretta streaming di Argentina-Francia Francia sotto 2 a 0 dopo il primo tempo contro l'Argentina. Zlatan Ibrahimovic assiste al match e alla sostituzione del compagno ...È l'ultimo atto del Mondiale, è la finalissima tra Argentina e Francia. Messi contro Mbappé ma non solo: novità Di Maria (assente tra i titolari dai gironi) per Scaloni, nel tridente con anche Messi e ...