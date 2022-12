Le pagelle – Paleari grande protagonista | l’attacco fa ancora fatica

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiModena – Il Benevento pareggia a Modena e ottiene il terzo risultato utile consecutivo. Ledei giallorossi:7,5: Secondo calcio di rigore parato in tre gare, nessuna colpa sul gol subito. Si conferma guidando la difesa e chiudendola strada a Diaw a inizio ripresa. El Kaouakibi 6: Copre bene gli spazi e spinge tanto, ma i suoi cross sono deboli e privi della giusta precisione. (44’st Veseli: s.v.) Glik 5,5: Prestazione in calo rispetto alle precedenti, Diaw gli ruba il tempo e scappa via sul preciso assist di Tremolada. gli scappa via Diaw Capellini 5: Inizia male causando il fallo da rigore, macchinoso in più di un’occasione. Chiude in crescendo sbarrando la strada a Bonfanti. Masciangelo 5,5: Ok la fase difensiva ma occorrerebbero scelte più lucide in zona cross, pecca già ...