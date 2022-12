Intelligenza artificiale | la startup che la usa per scovare i metalli “verdi”

(Di domenica 18 dicembre 2022) KoBold sfrutta gli algoritmi per individuare gli ingredienti essenziali per la transizione ecologica, sempre più rari e ambiti

Agenda Digitale

Federico Fubini per il 'Corriere della Sera' chatgpt 4 Per arrivare a un milione di utilizzatori Netflix ha impiegato tre anni e mezzo, Airbnb due e mezzo. Facebook ci ha messo dieci mesi, Spotify ...L'attività dell'di uno dei social più usati, poi, eliminerà in maniera automatica tutti gli account considerati "sospetti" perché nascondono la propria identità spacciandosi ... Gli studenti "barano" con l'intelligenza artificiale, le nuove sfide per i prof L'ultrabook della Mela Morsicata assicura ancora oggi prestazioni di alto livello e un'autonomia da maratoneta. Prezzo mai così basso.Il creatore di High on Life (e di Rick & Morty) prevede un ruolo centrale per le intelligenze artificiali nello sviluppo di videogiochi.