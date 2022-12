“GF Vip 7” | la compagna di Romita accusa Signorini | il conduttore sbotta in diretta tv

(Di domenica 18 dicembre 2022) News Tv. “Mimma ti manda un messaggio in una maniera insolita: lo fa attraverso il suo avvocato”. Così Alfonsosi è rivolto ad Attilio, facendo riferimento ad una lettera inviata dall’avvocato di Mimma Fusco,del giornalista alla Redazione del “GF Vip 7”. Nella lettera, la donna ha fatto una serie di richieste al gieffino. La signora in seconda battuta ha avuto anche da ridire contro ile gli autori colpevoli a suo dire di aver stravolto la sua comunicazione per fare audience. Leggi anche l’articolo —> GF Vip 7, Antonino Spinalbese vuole lasciare il programma: il motivo shock “GF Vip 7”, ladi Attilio: ilin ...

Fanpage.it

GF: Attilio "sfrattato" da Mimma Fusco. Come detto, l'amore è stato al centro della puntata. ... ovvero al di fuori delle luci dello spettacolo: "Non si è sentita rispettata come donna e". ...... tutto nasce per il piccolo 'flirt' arrivato anche ad un bacio tra Attilio Romita e Sarah Altobello avvenuto al GFe visto da milioni di telespettatori, compresa l'attualedel ... La compagna di Attilio Romita accusa il GF Vip di sensazionalismo ... Dopo le accuse di Mimma sui social, arriva nella diretta del GF VIP la dura replica di Signorini Come facevano giustamente notare i telespettatori del GF VIP sui social, Attilio Romita fino a un meset ...Puntata difficilissima per Attilio Romita al Grande Fratello Vip. L'ex volto del Tg1, dopo lo scivolone della scorsa puntata con Sarah Altobello, è in crisi con la sua compagna ...