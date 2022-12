Genoa-Frosinone 1-0 | il tabellino

La partitadi Domenica 18 dicembre 2022: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B ......00 Cittadella - Südtirol 0 - 2 14:00 Cosenza - Ascoli 1 - 3 14:00 Modena - Benevento 1 - 1 14:00 Parma - SPAL 0 - 1 14:00 Ternana - Como 0 - 3 18:45 Palermo - Cagliari 2 - 1 20:451 ...Serie B 18° turno: il Genoa mette ko il Frosinone. Colpi esterni di Sudtirol, Spal e Como - picenotime.it - IT ...Genova. 88' Aramu si accentra e dal limite dell’area tenta un tiro insidioso che termina fuori di pochissimo 81' Cross di Gudmundsson, Puscas gira di testa: palla centrale, Turati blocca 80' Ultimi ca ...