“Un Papa con luci e ombre” Il bilancio di Bisignani per gli 86 anni di Bergoglio

(Di sabato 17 dicembre 2022) Caro direttore, «las mañanitas» è la canzone che stamani canteranno alnel giorno del suo 86° compleanno. Per la prima volta l'ha ascoltata, piccino, dalla nonna Rosa Vassallo, soprannominata la «luchadora», la lottatrice, colei che maggiormente ha segnato la vita umana e spirituale di Francesco. A differenza di molti ultraottantenni,, nonostante qualche «passeggiata in carrozzella», si sente pieno di energia e forza, con la voglia di lavorare di un quarantenne, e guarda i suoi coetanei, costretti ai giardinetti, con pia misericordia. Visto che ha lo spirito di un giovanotto, incurante del cronico diabete che lo affligge, si butterà sui suoi dolci preferiti a base di «dulce de leche», una smielata crema toffee di latte e zucchero che stenderebbe un ventenne. E di «dulce de leche» sono arrivati, per l'occasione, decine e decine di ...

la Repubblica

"Ciao papà, ti amerò per sempre" "Mi hai amata immensamente,tutte le forze che avevi. Mi hai protetta da ogni cosa, da tutti e tutto. Tu sei stato troppo. Troppo per me. Troppo per noi. Troppo ...Noi vorremmo 3'47'' (Cast di "L'allegria fa 90") 1989 (tratto della serie TV "Cristina") 16. Dai parla un po'noi 4'16'' - 1990 (tratto della serie TV "Cri Cri") 17. Tredici anni 3'48'' - ... Papa Francesco compie 86 anni: “Si governa con la testa, non con il ginocchio” 'Il mio cuore è in frantumi, fa troppo male', scrive in un post su Instagram ROMA (ITALPRESS) - 'È dura papà. È dura. In questo momento di ...Ma, oltre al cibo, il giorno del compleanno per il Papa è anche un vezzo leggere i messaggi di auguri che gli arrivano da tutto il mondo. Tra i suoi intimi corre voce che si soffermerà con particolare ...