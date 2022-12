Spezia | ko in amichevole contro gli olandesi dello Sparta Rotterdam | finisce 1-3

(Di sabato 17 dicembre 2022) Sconfitta inper lain Spagna, nel corso del ritiro invernale anomalo in virtù della pausa per i Mondiali in Qatar. Nella prima sgamabata più importante di questo inverno,gli, la gara termina 1-3. Partono meglio gli, con lopiù chiuso dietro, che pian piano prendere coraggio. Alla mezz’ora, iltrova il gol del vantaggio con Delano van Crooij. Poco dopo l’ora di gioco invece, Koki Saito raddoppia. Nel recupero, Gyasi riapre la gara, ma pochi secondi dopo, è Mohammed Tahiri che chiude la partita con il gol dell’1-3. Ricordiamo come, l’inè stato diviso in 3 tempi da 30 minuti ciascuno. SportFace.

