Serie A | via libera ai match in diretta sui siti di betting

(Di sabato 17 dicembre 2022) I diritti tv delle partite diA assegnati anche aidi. È quanto emerge dalle linee guida per la commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi del massimo campionato italiano di calcio, approvate dall’AgCom e relative alle stagioni sportive che vanno dal 2024/25 al 2026/27. Come riporta Agipronews, considerando il divieto di pubblicità e L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Multiplayer.it

Sulla Gazzetta Ufficiale - IVSpeciale - n. 95, del 2 dicembre 2022, è stato pubblicato il bando di concorso, per titoli ed ... sul colle sovrastante il complesso di Corte di Mare di...A seguire unadi interventi curati dagli ospiti che si susseguiranno. Il primo sarà a cura di ... dal punto di vista storico e paesaggistico, ladei mulini possa costituire una prospettiva ... God of War, serie TV: Amazon ha dato il via libera, ecco i primi nomi ... Quando esce The Recruit 2: anticipazioni sulla trama, il cast dei nuovi episodi, trailer e streaming della seconda stagione su Netflix.“Brivido Palermo-Cagliari. Chi svolta al Barbera”, scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi. E’ l’ultima.