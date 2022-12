Ragazze bloccate in Perù | sono ripartite per Cusco - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

"Non sono piùa Checacupe. Sono molto contente. Una volta a Cusco, cercheranno di arrivare a Lima", ha aggiunto. Le, Giulia Opizzi, Martina Meoni e le sorelle Federica e Lorenza Zani,...Il programma prevede che una volta raggiunta la città di Cusco, leavviino le pratiche per potersi imbarcare su un volo diretto a Lima, per fare quindi rientro in ... Ragazze bloccate in Perù, sono ripartite per Cusco We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...La vicenda delle 4 giovani italiane bloccate su un pulman al confine tra Perù e Bolivia, per i disordini scoppiati per il tentato colpo di Stato. Dopo l'intervento della Farnesina le ragazze sono in u ...