Qatar 2022 | Argentina-Francia ai raggi X

(Di sabato 17 dicembre 2022), ci siamo: la finalissima tradecreterà la vincitrice dell’edizione numero 22 del Mondiale di calcio. Una sfida nella sfida, tra il nuovo (Mbappé) e il “vecchio” (Messi), tra due Nazionali che vanno alla ricerca del terzo trionfo nella storia. La tercera per i sudamericani, la troisième per i transalpini. Un confronto ricco di spunti, quello che si terrà al Lusail Stadium, a Doha. Andiamo a scoprire come arrivano le due compagini al grande appuntamento., il percorso dell’Tutt’altro che agevole fin qui il tragitto dell’Albiceleste, che ha faticato non poco. Inaspettata sconfitta per 1-2 contro la sorpresa Arabia Saudita, per poi vincere il Gruppo C grazie al doppio 2-0 su Messico e Polonia. Agli ottavi di ...