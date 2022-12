Pensione minima a 600 euro | superbonus  e norma «salva calcio» | novità e conferme

(Di sabato 17 dicembre 2022) In attesa del nuovo maxi emendamento, il governo avrebbe raggiunto gli accordi e trovato i fondi per risolvere i fronti più caldi: il rialzo delle pensioni minimi e la stretta sul reddito di cittadinanza. Trovate risorse per assumere mille poliziotti

Corriere della Sera

'Adesso stiamo cercando di arrivare a dare unaa 600 euro agli ultrasettantacinquenni. Ma non è l'obiettivo finale, che è arrivare a 1000 euro entro fine legislatura . Quindi abbiamo ...Facciamo l'esempio delle pensioni minime che sta particolarmente a cuore a Forza Italia: adesso stiamo cercando di arrivare a dare unaa 600 euro agli ultrasettantacinquenni ma non è ... Manovra, dalla pensione minima a 600 euro al Superbonus: ecco le nuove misure Le pensioni minime dovrebbero salire a 600 euro per chi ha più di 75 anni. Secondo quanto apprende l'agenzia ANSA da fonti di governo, è ...Il centrodestra ha trovato l’intesa sulle pensioni minime. Come riferito dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ...