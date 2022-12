LIVE – Sci alpino | discesa femminile sabato St Moritz 2022 DIRETTA

(Di sabato 17 dicembre 2022) Latestuale delladi St., valida per la Coppa del Mondo/2023 di sci. Ancora emozioni sulle piste svizzere dopo la splendida doppietta azzurra di ieri, con la vittoria di Elena Curtoni davanti a Sofia Goggia. Al cancelletto di partenza anche Federica Brignone, Marta Bassino, Nadia Delago, Nicol Delago, Laura Pirovano, Roberta Melesi e Karoline Pichler. Appuntamento alle ore 10.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 10.33 1.30.17, balza al comando la Flury. Ed ecco che sale l’attesa azzurra, tocca alla prima delle magnifiche nove, tocca a Federica Brignone! 10.32 1.30.55 per la ...

