Highlights e gol Arsenal-Juventus 0-2 | amichevole 2022 VIDEO

(Di sabato 17 dicembre 2022) Glie le azioni salienti di0-2, matchdell’Emirates Stadium. Con tanti assenti, la squadra di Allegri sblocca a sorpresa il risultato al 47? del primo tempo: Fagioli crossa, Xhaka di testa beffa Ramsdale e mette suo malgrado la firma sull’autogol della vittori dei bianconeri. Buone indicazioni da Kean e Barbieri per Allegri. In campo anche Iling Junior. SportFace.

Il video deie deglidi Inter e Betis che pareggiano 1 - 1 al Benito Villamarin. Darmian segna ildel pareggio in risposta aldi Juanmi arrivato un minuto prima. Ultimo match per la squadra ...Match che si sblocca già all'11' con Prestia, pareggiato poi al 35 condi Martignano su rigore. ... Ecco glidel match. Pisa-Brescia 3-0: video, gol e highlights Gara non molto intensa ad Imola tra Imolese e Reggiana che termina con una vittoria ospite 0-1 nella gara di Serie C.Nella finalina di consolazione Croazia batte Marocco con le reti di Gvardiol e Orsic, il Marocco in gol con Dari. Per la seconda volta la Croazia chiude al terzo posto. Il Marocco ha comunque scritto ...