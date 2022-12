Viva Rai 2 in pausa per le festività natalizie | quando torna in onda Fiorello

(Di venerdì 16 dicembre 2022)Rai 2, il nuovo format televisivo condotto datutti i giorni, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 7:15 fino alle 8:00, si accinge a prendere una lungaper il periodo natalizio. Il programma è cominciato da poco tempo, tuttavia, per le feste di Natale andrà già in ferie per un periodo di tempo piuttosto lungo. Vediamo, dunque,è prevista l’ultima puntata dell’anno etornerà in. Ecco fino aandrà inRai 2 esi fermerà Il programma condotto daRai 2, andrà infino a venerdì 23 dicembre. L’appuntamento mattutino con le pillole di uno degli showman più amati del mondo dello ...

Corriere TV

" Fiorello ci sarà con le sue incursioni daRadio2! E io farò di tutto per essere con lui, come cercherò di essere presente su tutto, su ... che in passato aveva avuto dei problemi con la(una ......Radio 2! E un po' anche Rai1 223.000 (7.5%). Su Canale 5 Tg5 Notte 642.000 (8.8%), Sex and the City 2 299.000 (7.5%). Su Rai2 Bar Stella 293.000 (4.8%). Su3 100 Opere Tornano a Casa 291. Fiorello, i Jalisse e Bruno Vespa: lo show a Viva Rai 2 cantando «Noi l’unica salvezza» E’ stato presentato ieri sera a L’Aquila, città natale del giornalista e scrittore abruzzese Goffredo Palmerini, il suo dodicesimo libro “Il mondo che va”, pubblicato qualche giorno fa per le Edizioni ...La svolta è arrivata dopo 11 anni, e dopo una serie, che sembrava interminabile, di limitazioni e penalizzazioni per un comparto rilevante dell'economia sarda a causa della peste suina africana: seppu ...