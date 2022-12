Venerdì nero per il trasporto Si fermano bus | treni e metro

Leggi su agi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) AGI - Culmina con lo sciopero generale la settimana di mobilitazioni e manifestazioni indetta da Cgil e Uil contro "una manovra sbagliata". La parola d'ordine è: "rimettere al centro il lavoro". Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà a Roma dove concluderà la manifestazione regionale alle 10 in piazza Madonna di Loreto (piazza Venezia). Manifestazioni anche a Napoli, in piazza del Plebiscito, a Firenze con un corteo da piazza dell'Unità italiana a via Martelli, a Genova in Piazza Acquaverde, di fronte alla stazione di Genova Principe e in molte altre città. In giornata sisoprattutto i trasporti, con lo stop di autobus,che rischia di mandare in tilt le grandi città, a partire da Roma, Milano e Napoli già alle prese col maltempo. Nella Capitale manifestano anche i pensionati dello Spi-Cgil. ...