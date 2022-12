Ucraina | Macron | “Accordo Ue su 18 miliardi di aiuti a Kiev”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – Gli Stati membri dell’Ue hanno “adottato il nono pacchetto di sanzioni” contro la Russia, che “deve pagare il prezzo della sua aggressione ingiustificata all’” e hanno trovato l’intesa sul pacchetto di assistenza finanziaria da 18di euro nel 2023 per. Lo riferisce il presidente francese Emmanuelal termine del Consiglio Europeo a Bruxelles. “Abbiamo preso decisioni importanti negli ultimi giorni e ore per continuare a rafforzare il nostro sostegno all’e al popolo ucraino – dice – in primo luogo il nostro sostegno militare è ulteriormente aumentato con altri 2di euro che stiamo mettendo nella nostra struttura europea per la pace. Abbiamo concordato ulteriori 18di assistenza di bilancio ...