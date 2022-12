Ucraina | due morti nella città di Zelensky | Kiev in blackout

RaiNews

vittime sono state recuperate dalle macerie di un edificio residenziale colpito da un missile ... Intanto a Kiev la compagnia energeticaDtek ha dichiarato che nella capitale sono in corso ...vittime sono state recuperate dalle macerie di un edificio residenziale colpito da un missile ... Intanto a Kiev la compagnia energeticaDtek ha dichiarato che nella capitale sono in corso ... Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 295 - Due morti nella città di Zelensky, Kiev in blackout - Due morti nella città di Zelensky, Kiev in blackout Nuova offensiva dal cielo in Ucraina. Nell’ultimo round di raid di stamattina la Russia ha lanciato contro l’Ucraina oltre ...Una donna è stata travolta e uccisa da due auto: stava attraversando una strada non illuminata sotto la pioggia quando è avvenuto l'impatto fatale.