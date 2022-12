Totti chiede rispetto per CR7 | « si parla di uno dei più forti della storia»

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Le parole di Francescosu cr7: «Con i modi e con i tempi giusti si può mettere da parte il giocatore che è stato» Durante una diretta su Twitch, Francescohato di vari argomenti. Di seguito le sue parole sul Napoli e su Cristiano Ronaldo e Messi. NAPOLI – «Stanno viaggiando a ritmi impressionanti e impensabili e comunque Spalletti per me rimane sempre uno degli allenatori migliori in circolazione perché come mette lui la squadra in campo, è difficile trovarne. Se la squadra continuerò ad ascoltarlo arriveranno lontano». CR7 E MESSI – «Quando sidi Cristiano Ronaldo sidi uno dei piùe bisogna portargli. Con i modi e con i tempi giusti si può mettere da parte il ...

Il Romanista

Attraverso una breve ma potente richiesta di autocritica, Costanzo invoca perun po' di rispetto . Il giornalistain pratica a tutti coloro che si stanno occupando della vicenda di ...Davanti c'erache aveva una classe infinita. L'unica pecca è stata non aver vinto nulla'. Lo ... E a chi glidi tornare in giallorosso dice: 'Oramai sono troppo vecchio per tornare alla ... VIDEO - Totti scherza: "Non ho fatto stretching a Berlino ma oggi sì ... Su Instagram: «Se chiedi a Totti di Spalletti come allenatore ti dirà che è bravo, poi capisco che per il tifoso sia stato doloroso vedere come è stato gestito» Radja Nainggolan ha pubblicato su Insta ...Maurizio Costanzo è tornato a parlare della separazione fra Francesco Totti e Ilary Blas. Stavolta il giornalista sceglie un tono duro.